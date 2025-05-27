الاتحاد الأوروبي يقول إنه لايزال ملتزما بجهود اتفاق تجاري مع واشنطن

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقب مكالمات هاتفية مع مسؤولين أمريكيين يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وأوضح شيفتشوفيتش، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى "مكالمات جيدة" مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مضيفا أن المفوضية الأوروبية ستبقى "على تواصل دائم" مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد تمديد المهلة النهائية لفرض رسومه الجمركية المخطط لها بنسبة 50% على السلع الأوروبية حتى 9 يوليو، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن "المحادثات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم"، وأنه لذلك يعتزم فرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران.

يذكر أن ترامب جعل من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ساعيا لإجبار الشركات الأجنبية على نقل عملياتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.

وتسببت تقلبات الرئيس الأمريكي في قراراته بشأن الرسوم الجمركية في حالة من الاضطراب في الأسواق، وأثارت حالة من عدم اليقين لدى العديد من الشركات، سواء الصغيرة أو الكبرى، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.