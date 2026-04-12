هايتي: 25 قتيلا في تدافع بموقع سياحي تاريخي

قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وأصيب العشرات في حادث تدافع وقع عند حصن جبلي شهير لدى السياح في شمال هايتي، وفق ما أعلنت السلطات، التي عدّلت حصيلة سابقة كانت أعلى للضحايا.

وقالت السلطات البلدية في مدينة كاب هايتيان، في بيان، إن تدافع يوم أمس السبت في منطقة ميلو "تسبب في حالات عديدة من الاختناق، والدهس، وفقدان الوعي".

وأضافت أن عشرات المشاركين في احتفالات تقليدية في الموقع التاريخي نُقلوا إلى المستشفيات، بينما أُبلغ عن فقدان آخرين.

وأوضحت السلطات المحلية أن "معلومات أولية تشير إلى أن حالة اكتظاظ شديد، مرتبطة خصوصا بضعف إجراءات إدارة الحشود، أدت إلى وقوع التدافع".

وقالت الشرطة الوطنية الهايتية في بيان منفصل إنها فتحت تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات أدت إلى تعديل حصيلة القتلى إلى 25 شخصا. وأفادت بأن عمليات تشريح الجثث كانت جارية اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن 30 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، داعية السكان إلى التعاون مع السلطات وتجنب نشر الشائعات.



