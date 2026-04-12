رئيس بوتسوانا يتوجه إلى سلطنة عمان في محاولة لتأمين السيطرة على شركة دي بيرز

يسافر رئيس بوتسوانا دوما بوكو إلى سلطنة عمان لتوقيع اتفاقيات تعاون تشمل الموارد الطبيعية، حيث تسعى حكومته لتعزيز حصتها في شركة الماس الرائدة "دي بيرز".

وقال مكتب بوكو في بيان اليوم الأحد، إنه سيجري محادثات حتى بعد غد الثلاثاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وتأتي هذه الاجتماعات قبل الموعد النهائي المحدد في 16 أبريل لتقديم عروض لشراء حصة تبلغ 85% في شركة "دي بيرز" التي تبيعها شركة "أنجلو أمريكان".

وتتمسك بوتسوانا، على الرغم من الصعوبات المالية، بطموحها لتأمين السيطرة على "دي بيرز"، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي. وتستخرج الشركة معظم الماس الذي تنتجه في بوتسوانا وتمتلك البلاد بالفعل حصة تبلغ 15% .

ونقلت بلومبرج عن مكتب بوكو قوله "عقب اجتماعهما، سيشهد الزعيمان التوقيع على ثلاث اتفاقيات رئيسية تغطي شراكات في الطاقة الشمسية والمعادن والنفط".

وكان بوكو قد قال لبلومبرج في سبتمبر الماضي، إن بلاده تجري محادثات مع صندوق ثروة سيادي في سلطنة عمان لتمويل شراء حصة مسيطرة في "دي بيرز".