مريم الهضيبي ويوسف عبدالعزيز ضمن أفضل 20 ثنائيًا في العالم

دخل الثنائي المصري مريم الهضيبي ويوسف عبدالعزيز قائمة أفضل 20 ثنائيًا في التصنيف العالمي للزوجي المختلط، بعدما تقدما خمس مراكز دفعة واحدة ليحتلا المركز الـ18 عالميًا، وفقًا للتصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لتنس الطاولة صباح اليوم.

وجاء هذا التقدم بعد المستوى القوي الذي قدّمه الثنائي المصري في بطولة العالم التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو، حيث نجحا في الوصول إلى دور الـ16 واحتلال المركز التاسع على مستوى العالم.

استهلت مريم ويوسف مشوارهما في البطولة بالفوز على الزوجي الأسترالي في دور الـ64، ثم واصلا التألق بإقصاء الزوجي الإيطالي في دور الـ32، قبل أن يقدما مواجهة قوية أمام ثنائي اليابان ليخسرا بصعوبة في دور الـ16.

ويُعد المركز الـ18 خطوة مميزة في مشوار الثنائي المصري، حيث يضعهما بين الكبار في التصنيف الدولي، ويعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ لمستوى لاعبي مصر في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن مريم ويوسف قد نجحا في حصد الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة التي أُقيمت في إثيوبيا نهاية عام 2024، بالإضافة إلى حصولهما على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في غانا التي أُقيمت العام الماضي.