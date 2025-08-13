الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية

أجلت سفن حرس السواحل اليوناني السياح والسكان المحليين، وفي إسبانيا لقى متطوع يساعد في جهود الإطفاء حتفه فيما تكافح السلطات لإطفاء حرائق عبر سواحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واضطر حريق غابات في فيلوسيس السلطات لإجراء عمليات لإجلاء شاطئين في جزيرة كيوس، فيما جعلت الرياح الشديدة احتواء الحرائق أمرا صعبا. وفر آلاف الأشخاص من بلدة كاتو أكيا شمال غربي بيلوبونيز وآجيوس كونستانتينوس /حوالي 48 كيلومترا غرب أثينا/.

كان مسؤول يوناني رفيع المستوي معني بمكافحة الحرائق قال اليوم إن بلاده لا زالت تواجه أصعب أيامها خلال موسم حرائق الغابات هذا العام، بعد اندلاع العشرات من الحرائق الجديدة في يوم واحد، وعرقلة ظروف الطقس المتطرف لجهود احتواء النيران.

وأدت الرياح القوية وموجة الجفاف الطويلة ودرجة الحرارة الشديدة، إلى تفاقم الأوضاع في أنحاء البر الرئيسي وجزر البلاد، ما أجبر السلطات على إجلاء السكان والقيام بعمليات إنقاذ دراماتيكية في الأيام الأخيرة.

وشبت خمس حرائق غابات في إسبانيا، منها حريق في منطقة أورينسي بشمال غرب البلاد أتت على 3500 هكتار. وتوفي متطوع كان يساعد في إخماد حريق بمقاطعة ليون مساء أمس الثلاثاء.