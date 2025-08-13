دراسة: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يقلص مهارات بعض العاملين في مجال الصحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خلصت دراسة جديدة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن " يقلص" مهارات العاملين في مجال الصحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن الأكاديميين قالوا إن نتائج الدراسة " مقلقة" في ظل الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية.

وركزت الدراسة الجديدة على العاملين في مجال الصحة الذين يقومون بأداء اختبارات للبحث عن دلالات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء.

ويقوم أطباء تنظير القولون بإجراء اختبار يطلق عليه تنظير القولون بحثا عن دلالات نمو سرطاني في الأمعاء تعرف باسم الأورام الغدية.

وهذا يعني أنه يمكن رصد هذه النتوءات السرطانية وإزالتها، مما يمنعها من أن تتحول لسرطان في الأمعاء.

وقد أدى التقدم في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة لرصد الأورام بمساعدة الكمبيوتر، وهو ما يساعد العاملين في مجال الصحة من رصد المزيد من الأورام الغدية.

وأراد الباحثون تقييم ما إذا كان الاستخدام المستمر للذكاء الاصطناعي أدى لتراجع الأداء عندما يقوم أطباء التنظير الداخلي بعمليات التنظير الداخلي بدون الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحليل العمل الذي تم إجراؤه في بولندا.

وحلل الفريق البحثي 1442 عملية تنظير قولون أجراها عاملون محنكون في مجال الصحة قبل وبعد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراكز معينة عام 2021.

وكتب الباحثون في دورية لانسيت لأمراض الجهاز الهضمي والكبر، أن معدل رصد الأورام كان أقل بنسبة 6% بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تنظير القولون .

وكان الطبيب مارسين رومانزيش بأكاديمية سيليسيا في بولندا ، أحد المشاركين في الدراسة" من واقع معرفتنا، هذه أول دراسة تشير إلى التأثير السلبي للاستخدام الدوري للذكاء الاصطناعي على قدرة العاملين في مجال الصحة لاستكمال المهام المتعلقة بالمريض في الطب من أي نوع".

وأضاف " نتائجنا مثيرة للقلق في ظل تبني الذكاء الاصطناعي بصورة متسارعة".

وأوضح" نحن في حاجة ماسة للمزيد من الأبحاث بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مهارات العاملين في مجال الصحة في المجالات الطبية المختلفة".