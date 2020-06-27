الذهب ينتعش مع تضرر الأسهم من زيادة قياسية لإصابات الفيروس بأمريكا

محا الذهب مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة يوم الجمعة في الوقت الذي يخفت فيه الإقبال على المخاطرة نتيجة الانتشار العنيف لفيروس كورونا عالميا مع حدوث قفزة غير مسبوقة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وهو ما وضع المعدن النفيس على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5 بالمئة إلى 1780.30 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز ”يساور المستثمرين القلق بسبب الزيادة الراهنة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وينسحبون من مراكزهم في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم، في حين يركزون استثماراتهم على الذهب والسندات“.

وهبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالبورصة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أوائل يونيو حزيران، إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ارتفع المعدن النفيس 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، لكنه تراجع قليلا عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 الذي بلغه يوم الأربعاء، إذ استولى الملاذ الآمن المنافس الدولار الأمريكي على بعض التألق الذي يتمتع به المعدن النفيس في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى تسجيل إصابة أكثر من 9.62 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1869.24 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار.

ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 792 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.82 دولار.