رئيس البرازيل يستأنف على قرار قضائي يلزمه بارتداء الكمامة

استأنف الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو، على حكم المحكمة الذي يطالبه بارتداء قناع الوجه علنا هذه الفترة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي وصفه بأنه "غير ضروري"، حيث قال مكتب المحامي العام، المتحدث باسم الحكومة في الشؤون القانونية، إن صدور الحكم كان زائداً لأن أقنعة الوجه إلزامية بالفعل في برازيليا منذ أبريل الماضي، وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام "هذا التدخل من المحاكم غير ضروري"، وذلك كما نشر موقع "فرانس 24".

وكتب القاضي: "على الرئيس التزام دستوري باتباع القوانين السارية في البلاد"، وأمر بولسونارو بإطاعة القانون أو مواجهة غرامة قدرها 2000 ريال برازيلي أي ما يساوي 365 دولارا، ومنذ صدور الحكم، أصبح رئيس الدولة ملتزما بارتداء القناع في جميع المظاهر العامة، حتى خارج برازيليا، كما جرى الجمعة في ولاية سيارا شمال شرق، حين افتتح جزءا من القناة على نهر ساو فرانسيسكو، ويكسر أيضا بولسونارو بانتظام إجراءات الإبعاد الاجتماعي المعمول بها في العاصمة، حيث يصافح ويعانق الأشخاص في المسيرات، ويستضيف حفلات الشواء، ويصل إلى نطاق الرماية بشكل عام بدون قناع.

ولكن تم تغريم وزير التعليم السابق أبراهام وينتروب بغرامة قدرها 2000 ريال برازيلي في الأسبوع الماضي بسبب مشاركته في مسيرة مؤيدة لبولسونارو في برازيليا بدون أن يرتدي واقي الوجه.