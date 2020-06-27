حزب الخضر يؤيد تشكيل حكومة إئتلافية أيرلندية تاريخية

انضم حزب الخضر الأيرلندي اليوم الجمعة إلى أعضاء حزبى الوسط المتنافسين فى أيرلندا فيانا فايل وفاين جايل، اللذين لم يحكما معاً من قبل ، في تأييد ودعم تشكيل حكومة ائتلافية غير مسبوقة.

وكان حزب فاين جايل الذى ينتمى إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال ليو فارادكار أول من أيد الاتفاق، تلاه فيانا فايل بزعامة مايكل مارتن، الذي من المتوقع الآن أن يكون رئيس الوزراء الجديد لأيرلندا.

وينهي الاتفاق الجمود السياسي الذي أحكم قبضته على البلاد خلال جائحة فيروس كورونا، بعد نتائج غير حاسمة لانتخابات فبراير الماضي.

وجاء ظهور ونشأة فاين جايل وفيانا فايل من أطراف متعارضة في الحرب الأهلية الأيرلندية في عشرينيات القرن الماضي، وكانا السمة المميزة للمشهد السياسي منذ ذلك الحين، حتى مع بدء زوال تفاصيل انقسامهما بمرور الزمن .