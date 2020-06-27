الجيش النيجيري: مقتل عشرات المسلحين في غارات جوية

ذكر الجيش النيجيري أن قواته هاجمت قواعد تابعة لجماعة "بوكو حرام" في منطقتي "تونجول" و"بوكار ميرام" بولاية بورنو شمال شرق البلاد، وقتلت "عشرات من مقاتليها"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ووقعت الغارات الجوية أمس الأول الخميس بعد أن تم رصد حوالي 35 مسلحا في مستوطنة تضم متمردين إسلاميين في قرية تونجول بمنطقة "جون انريش"، طبقا لما ذكره متحدث باسم الجيش في بيان عبر البريد الالكتروني اليوم السبت.

وتم رصد آخرين في منطقة "بوكار ميرام"، حيث قتل العديد من المسلحين، طبقا لما ذكره المتحدث.

وتشن جماعة "بوكو حرام" حملة عنيفة منذ عام 2009، لفرض الشريعة الإسلامية، حسب منظورها، في أكثر الدول كثافة سكانية في إفريقيا.

ونيجيريا منقسمة بالتساوي تقريبا بين شمال تقطنه أغلبية مسلمة وجنوب تقطنه أغلبية مسيحية.