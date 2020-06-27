طرابزون سبور يسقط في فخ التعادل أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

سقط فريق طرابزون سبور في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه أنقرة جوجو اليوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جوزتبه مع ألانيا سبور 3/3 وفوز فناربخشة على ملطية سبور 3 / 2.



وتقدم طرابزون سبور بهدف سجله ألكسندر سورلوت في الدقيقة الثالثة، وتعادل جيرسون رودريجيز لأنقرة جوجو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة طرد جيرسون رودريجيو لاعب أنقرة جوجو في الدقيقة 82.



ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف باشاك شهير، وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.



وفي المباراة الثانية، تعادل جوزتبه مع ألانيا سبور 3/3.



وسجل أهداف جوزتبه سردار جرولير في الدقيقة 11 وألباسان أوزتورك في الدقيقة 49 وستيفانو نابوليوني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل أهداف ألانيا سبور إفيجان كارجا في الدقيقة الرابعة وباييس سيسي (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و65.



ورفع جوزتبه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، كما رفع ألانيا سبور رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.



وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فناربخشة على ضيفه ملطية سبور 3 / 2.



وسجل أهداف فناربخشة فيدات موريكي في الدقيقة 70 وأوزان توفان (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من اللقاء والوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي ملطية سبور يوسف نداييشيمي وميتشيل دونالد في الدقيقتين 81 و89.



وشهدت المباراة طرد جوكهان تور لاعب ملطية سبور في الدقيقة 64.



ورفع فناربخشة رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ملطية سبور عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.