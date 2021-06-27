رئيس الوزراء الماليزي: لن نلغي غدا إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء كورونا

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، إنه لن يتم إلغاء إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا غدا الاثنين.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن ياسين القول اليوم الأحد، إن الإجراءات ستستمر حتى تتراجع حالات الإصابة اليومية بالفيروس إلى أقل من 4000 حالة.

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن مزيد من المساعدات الشاملة لجميع فئات المجتمع غدا أو بعد غد الثلاثاء.

وكان ياسين قد أعلن في 28 مايو الماضي أنه سيتم فرض إجراءات إغلاق في البلاد لمدة 14 يوميا ابتداء من الأول من يونيو الجاري، حيث سيسمح للقطاعات الاقتصادية الأساسية والخدمات فقط بالاستمرار في العمل.

وفي نفس الوقت، كان قطاع الرعاية الصحية على شفا الانهيار بعدما تجاوزت حالات الإصابة اليومية بالفيروس 8000 حالة، بالإضافة إلى ظهور سلالات جديدة.

وأوضح ياسين أنه في حال نجحت الإجراءات الحالية في خفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، سوف تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية ومدتها 4 أسابيع، وسيسمح خلالها لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل بشرط عدم وجود تجمعات كبيرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكانت السلطات قد أعلنت في 11 يونيو الجاري تمديد إجراءات الاغلاق لأسبوعين آخرين من 15 حتى 28 من الشهر الجاري في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.