هل تتذكرون الطفل رشيد؟ أسرته تعلن جمع مليوني دولار ثمن حقنة علاجه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أسرة الطفل رشيد المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، أعلنت جمع المبلغ الخاص لحقنة علاجه البالغة تكلفتها نحو 2 مليون دولار، خلال وقت قياسي بلغ 19 يومًا.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن التبرعات تم جمعها من خلال المواطنين العاديين، معلقة: «شكرًا للمصريين، ونتمنى الشفاء للجميع».



وتعود قصة رشيد، حين كتبت والدته هدى عبر حسابها على فيس بوك، إصابته بمرض جيني نادر يحمل اسم ضمور العضلات الشوكي، وقالت في رسالتها: «رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy-معروف بالSMA نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال».



وتابع: «المرض ده بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فإبني مش هيقدر يقف ولا يمشي، ده بالإضافة اننا لازم نحافظ على جلسات علاج طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور. الحل الوحيد هو حقنة اسمها Zolgensma بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار (حوالي 35 مليون جنيه مصري) ومن أهم شروطها ان الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين».



وأكملت حديثها: «الحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا أصبحت متوفرة في دبي. وطبعا نظرا لسعرها، فمحدش بيقدر على تكلفتها من غير تبرعات.. فأنا بناشد السيد الرئيس إنه يعالج ابني على نفقة الدولة مع العلم إن الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور!»، وختمت رسالتها: «من فضلكم فعلوا الهاشتاج وساعدونا نوصل صوتنا للمسؤولين».