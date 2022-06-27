السلطات الأردنية تدعو سكان العقبة لإغلاق النوافذ والتزام منازلهم

أعلن مدير صحة العقبة، امتلاء المستشفيات بحالات الاختناق بالغاز السام وفتح المستشفى الميداني، قائلًا إن المديرية قد تضطر لتحويل حالات الاختناق بالغاز إلى المراكز الصحية.



ودعا في تصريحات لفضائية «المملكة»، مساء الاثنين، سكان العقبة لإغلاق النوافذ والتزام منازلهم، وذلك تفاديًا للإصابة، جراء تسرب الغار السام من صهريج في ميناء العقبة.



من جانبه، دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات، تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف، للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.



وأكد المركز في بيانه، اليوم الاثنين، توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية، للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.



وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغار من صهريج في ميناء العقبة، إلى 5 وفيات و234 إصابة، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، ما زالوا يتعاملون حتى هذه اللحظة مع الحادثة».