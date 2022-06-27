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قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن مشروع الإسلام السياسي يشهد تراجعا كبيرا لكنه لن يختفي بسهولة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المشهد" عبر شاشة "ten"، مساء الأحد، أن اختفاء هذا المشروع يتطلب إعادة قراءة للتاريخ الإسلامي بشكل آخر، وتجديد الفكر الديني، معتبرًا أن هذا الملف لم يشهد تحقيق نجاح كبير.

وأشار إلى أن تجديد الفكر الديني يبدأ من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع، مشدّدا على أن هذه الخطوة بمثابة تجديد للحياة.

وتابع: "نتحدث كثيرا عن المفتي والأزهر والثقافة والإعلام (في ملف تجديد الخطاب الديني) يبقى الأمر معتمدا على البرلمان".

وأكمل: "سلطة الإفتاء في مصر من اختصاص سلطة الإفتاء وبالتالي يجب التعامل مع من يفتي من خارجها بأنها ينتحل صفة".

