حجاج البحر الأحمر ينزلون من عرفات إلى المزدلفة

بدأ حجاج البحر الأحمر النزول من جبل عرفات متجهين إلى المزدلفة مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، مرددين "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك"، وتحفهم العناية الإلهية.

وكشف سامح جمعة من حجاج البحر الأحمر عن الأجواء الروحانية التي عاشها منذ صباح اليوم الثلاثاء على صعيد عرفات ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأشار إلى أن حجاج البحر الأحمر بدأوا في النزول من جبل عرفات مساء اليوم الثلاثاء، متجهين إلى المزدلفة لاستكمال مناسك الحج، وذلك بعد قضاء يوم عرفة ركن من أركان الحج بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

وأشار مسئولو الحج بالبحر الأحمر، إلى أن 99 حاجًا من المحافظة يؤدون مناسك الحج منهم 42 حاجا تابعًا للجمعيات و57 حاجًا من حجاج القرعة وجميعهم بخير وصحة جيدة.

ولفت إلى أن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة في السادس من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.