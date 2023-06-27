وزير المالية الياباني يتعهد بالرد على تحركات العملات الأجنبية المبالغ فيها

تعهد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوات "ملائمة" في وجه التقلبات المبالغ فيها في أسواق الصرف الأجنبي، وذلك في أحدث تحذير له من الانخفاض السريع للين مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال سوزوكي إنه يتعين أن تكون تحركات العملة مستقرة، مما يعكس الأساسيات الاقتصادية، مضيفا أن ضعف الين له آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد.

وذكر سوزوكي في مؤتمر صحفي: "رأينا بعض التحركات السريعة من جانب واحد في الآونة الأخيرة... وستواصل الحكومة مراقبة التطورات في سوق العملات عن كثب، مع شعور بأن الأمر ملحا، ومن ثم التعامل بشكل مناسب ضد التحركات المبالغ فيها".

يشار إلى أن السلطات اليابانية كثفت تحذيراتها الشفهية في الآونة الأخيرة ضد انخفاض قيمة الين، وخاصة أمام الدولار الأمريكي.

ويبدو أن حالة الحذر التي شهدها السوق خشية حدوث تدخل قد أبطأت تراجع العملة اليابانية نحو خط 145 ينا مقابل الدولار الواحد ، من منطقة 143 ينا الحالية.