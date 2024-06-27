المرصد الدولي للجوع يحذر من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان

حذر المرصد الدولي للجوع، اليوم الخميس، من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان، منوهًا أن «السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق».

وقال المرصد إن هناك تدهورًا صارخًا وسريعًا في الوضع الغذائي بالسودان، وذلك حسبما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، من أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع بسبب الحرب المستمرة في السودان.

وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية بالسودان، اعتزاز يوسف، في تصريحات صحفية إن ما يقرب من نصف البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأضافت يوسف، أن عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن أنهم ماتوا بصمت لا يمكن تصوره، لأن هناك انهيارا في نظام الرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وأشارت مديرة اللجنة إلى أن السودان ليس على جدول الأعمال العالمي بحكم موقعه الجغرافي، إذ ليس لديه تأثير وأهمية بالقدر الذي تجده كل من فلسطين وسوريا وأوكرانيا.

وشددت على أن «السودان يحتاج حقاً إلى أن يكون في قلب الجهد الدبلوماسي وأن يحظى بالاهتمام».



