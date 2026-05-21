القابضة للمياه تشكل غرف طوارئ وتجهز فرق ومعدات الصيانة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى.

وأشار رئيس الشركة، في بيان صحفي الخميس، إلى تشكيل غرف طوارئ بجميع الشركات التابعة تعمل على مدار الساعة، مع تجهيز فرق التشغيل والصيانة ومعدات الكسح والشفط للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو انسدادات تنتج عن السلوكيات الخاطئة في أثناء ذبح الأضاحي.

وشدد الشيمي على انتظام العمل بنظام الورديات بجميع المواقع والمحطات، وتكثيف تواجد الكيميائيين بالمعامل لمتابعة جودة المياه ورفع العينات دوريًا لضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125، وخط 175 للصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية، إلى جانب صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية المتابعة المستمرة للشكاوى الواردة إلى غرف الطوارئ والخط الساخن وحلها فورًا، وخاصة الطفوحات أو شكاوى جودة المياه، مع جاهزية معدات الطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة أو الانسدادات المحتملة خلال أيام العيد.

ووجه بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لمحطات المياه والصرف الصحي، وتطهير الشبكات والخطوط بانتظام، ومتابعة خطط التطهير داخل كل محافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة للحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

وفي السياق ذاته، أطلقت الشركة القابضة حملة توعية موسعة بجميع المحافظات تستهدف المواطنين والجزارين وربات البيوت لتوضيح السلوكيات السليمة خلال أيام العيد، ومنع إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي لتفادي الانسدادات والطفوحات.

ودعت الشركة إلى ترشيد استهلاك المياه أثناء عمليات الذبح والتنظيف، وعدم إهدارها في غير الأغراض المخصصة لها.