مدير مستشفى الجليل شمال إسرائيل يطلب من الموظفين الاستعداد للتصعيد

طلب مدير مستشفى الجليل الطبي، الواقع في شمال إسرائيل، من موظفيه الاستعداد لتصعيد أمني قد يؤدي إلى حرب في الشمال.

وبحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، كتب مدير المركز مسعد برهوم، في رسالة بعثها إلى موظفيه: «مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفع منذ تسعة أشهر تقريبا، لكن يبدو الآن أن المطلوب أكثر قليلا».

وأشار في رسالته، إلى أنه تلقى تعليمات بعدم الموافقة على طلبات الإجازات والتغيب عن العمل لأكثر من مرة.

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.