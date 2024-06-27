نيسان تستدعي 7222 مركبة في أمريكا

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية، اليوم الخميس، قرار شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور استدعاء 7222 مركبة من عائلة السيارات الفارهة إنفينتي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خطة الاستدعاء تشمل عددا من السيارات من طراز إم 56 إنتاج الفترة من 2011 إلى 2013، وإم 35 هايبرد إنتاج عامي 2012 و2013 وطرازي كيو 50 وكيو 70 إنتاج الفترة من 2014 إلى 2018 وغيرها بسبب خلل في عمود التدوير يمكن أن يتسبب في تعطله أو تحطمه.

وفي حال تحطم عمود التدوير يمكن فقدان السيارة لقوة السير وتحرك السيارة أثناء وقوفها إذا لم يتم الضغط على المكبح. وكلا السيناريوهين يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث.

وأشارت نيسان أمريكا الشمالية إلى أنه سيتم استبدال العمود مجانا.