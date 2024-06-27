مهاجم النصر: السعودية أصبحت مثل أوروبا

يرى البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر، أن الكرة السعودية أصبحت في السنوات الأخيرة متطورة للغاية مثل أوروبا.
وقال تاليسكا في تصريحات لبرنامج «central cazetv»: «في العامين الماضيين تغير كل شيء في السعودية وأصبحت مثل أوروبا، فمثلا تجد 10 لاعبين يتواجدون مع منتخباتهم في أوروبا».
وأضاف: «كل الأندية هنا مستواها تطور للغاية، والملاعب أصبحت مذهلة لخوض المباريات والتدريبات».
وبسؤاله عن رأيه في زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: «هو شخص هادئ جدًا ومنافس شرس، إنه قائد حقيقي لفريق النصر».
وأتم: «رونالدو دائمًا منتبها لكل شيء سواء داخل الملعب أو خارجه، ونحن نقدم له كل الدعم في النصر».