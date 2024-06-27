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الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

الشروق
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:19 م

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الرباعي: "محمد الشناوي، مروان عطية، محمد عبد المنعم ووسام أبو علي"، الذين تم استبعادهم من مباراة الداخلية الأخيرة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، 5 لاعبين من مباراة الغد وهم: "حمزة علاء، مصطفي مخلوف، محمود متولي، رضا سليم وأحمد نبيل كوكا"، لوجهة نظر فنية.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، وسام أبو علي، أنتوني موديست.


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