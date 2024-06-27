الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الرباعي: "محمد الشناوي، مروان عطية، محمد عبد المنعم ووسام أبو علي"، الذين تم استبعادهم من مباراة الداخلية الأخيرة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، 5 لاعبين من مباراة الغد وهم: "حمزة علاء، مصطفي مخلوف، محمود متولي، رضا سليم وأحمد نبيل كوكا"، لوجهة نظر فنية.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، وسام أبو علي، أنتوني موديست.