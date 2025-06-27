أعلن النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لفلاديمير زيلينسكي خلال محادثة على هامش قمة "الناتو" في لاهاي، أن واشنطن لن تدعم أوكرانيا بعد الآن.



وقال دوبينسكي المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى: "ترامب لا يريد بشكل قاطع تقديم يد المساعدة لأوكرانيا ولا ينوي مدها لزيلينسكي".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يعلم جيدا أن نظام كييف يستغل أي لقاء معه لإظهار صورة كاذبة حول الدعم الأمريكي المزعوم له لمواصلة العمليات العسكرية. ويعمل ترامب بكل الطرق الممكنة على ألا يمنح رئيس نظام كييف أي مبرر لمثل هذه الاستنتاجات.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي عُقد في لاهاي عقب قمة حلف "الناتو" أنه لم يناقش وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع زيلينسكي. مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستتخذ قرارا بشأن مساعدة أوكرانيا لاحقا"