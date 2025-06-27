ذا صن: رونالدو جدد عقده مع النصر مقابل 492 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، عن تمديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين إضافيين، في صفقة تاريخية تُعد الأعلى أجرًا في تاريخ الرياضة، حيث تصل قيمتها إلى 492 مليون جنيه إسترليني خلال مدة العقد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العقد الجديد يمنح رونالدو راتبًا أساسيًا مذهلًا يبلغ 488 ألف جنيه إسترليني يوميًا، إضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 24.5 مليون جنيه، ترتفع إلى 38 مليونًا في حال تفعيل السنة الثانية من التمديد.

ويتضمن الاتفاق أيضًا حصة ملكية بنسبة 15٪ في نادي النصر، تقدر قيمتها بـ33 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حوافز ضخمة تشمل مكافآت في حال التتويج بلقب الدوري أو نيل الحذاء الذهبي، مما قد يرفع إجمالي عائداته إلى أكثر من نصف مليار جنيه خلال عامين.

كما ستتكفل إدارة النصر بدفع رواتب 16 موظفًا يعملون بدوام كامل لخدمة اللاعب وعائلته، من بينهم 3 سائقين و4 حراس أمن وطباخان و3 بستانيين و4 من العاملين في التدبير المنزلي، بتكلفة تصل إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وإلى جانب ذلك، يحصل رونالدو على 4 ملايين جنيه لاستخدام طائرة خاصة، فضلاً عن اتفاقيات رعاية محتملة مع شركات سعودية قد تصل عائداتها إلى 60 مليون جنيه إضافية.

وكانت شائعات قد أثيرت في الأسابيع الأخيرة حول احتمال رحيل صاحب الـ40 عامًا عن النادي، خاصة بعد منشور غامض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "هذا الفصل قد انتهى"، وذلك بعد موسم خالٍ من البطولات.

لكن النجم البرتغالي حسم الجدل بإعلانه عبر منصة "إكس": "فصل جديد يبدأ.. نفس الشغف ونفس الحلم.. لنصنع التاريخ معًا". كما أكّد استمراره بعد مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

رونالدو، الذي انضم إلى النصر في ديسمبر 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، سجل 35 هدفًا في 41 مباراة بالموسم الماضي، وتُوّج هدافًا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي. وقد وصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 99 هدفًا في 111 مباراة، فيما يسعى لتحقيق حلمه ببلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية (رصيده الحالي 938 هدفًا).