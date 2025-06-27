ترامب يعلن أن تدفق المهاجرين في عهد بايدن كاد يجعله يبكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوضع المتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عهد إدارة سلفه جو بايدن كان سيجعله يبكي لولا ضرورة الظهور أمام الشعب كزعيم صارم.



قال ترامب في البيت الأبيض: "إنه أمر محزن للغاية، لدرجة أنه يُثير الغثيان عند التفكير فيه. أقول إنه يجعل العيون تذرف الدموع. لكنني أحب أن أتظاهر بأنني لا أبكي أبدا. لا أريد أن أكون دامع العينين".

وأشار إلى أنه في ظل الإدارة السابقة، كان عدد الاعتقالات للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود بالآلاف وعشرات الآلاف، ولكن الآن لا يتم تسجيل محاولة واحدة لعبور الحدود بشكل غير شرعي شهريا.

هذا وأظهرت بيانات أمريكية أن نحو مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب تطبيق سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية مطلع العام الجاري.

وبحسب تقديرات الخبراء، فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة حتى مايو 2025 حوالي 14.8 مليون شخص - أي أقل بمليون شخص مقارنة بعددهم في يناير. ويرجح معدو التقرير أن الأجانب غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية "يغادرون البلاد بسبب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وتصاعد جهود إنفاذ القانون" لترحيل المهاجرين.