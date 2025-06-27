الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

صفارات الإنذار دوت في مناطق مفتوحة ضمن نطاق مستوطنات جنوبي إسرائيل بعد رصد إطلاق القذيفة

تحدث الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن قواته اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من وسط غزة نحو باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع جنوبي إسرائيل، حيث لم تُسجل أي إصابات أو أضرار.

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مناطق مفتوحة ضمن نطاق مستوطنات جنوبي إسرائيل بعد رصد إطلاق القذيفة.

وبين الفينة والأخرى، يُعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، وغالبا ما يتم اعتراضها، أو تسقط في منطقة مفتوحة، دون أن تؤدي إلى أضرار أو إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.