أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي عُقد عقب قمة الاتحاد الأوروبي أن القمة فشلت في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، ولكن العمل عليها مستمر.



وقال كوستا إن "العمل على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات سيستمر، وهي في مرحلة متقدمة".

وبدورها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العمل على المجموعة الـ18 من العقوبات "يسير على قدم وساق"، ولكنها لم تحدد إطارا زمنيا محتملا لاستكمالها.

وذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن سلوفاكيا عرقلت الموافقة على حزمة العقوبات في القمة، والآن سيتم مناقشة هذه القضية مرة أخرى من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي.

ويصر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو على استمرار إمدادات النفط والوقود النووي من روسيا إلى سلوفاكيا، ويعتبر المقترحات الخاصة بتوريد هذا الوقود، غير مقبولة على الإطلاق.

وانتقد رئيس الوزراء السلوفاكي، موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يدري ماذا يفعل. لقد أصبح مؤسسة نسيت طابعها السلمي، لتدعم الحرب في أوكرانيا بشكل كبير".