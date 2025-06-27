الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ينتخب كلينجبايل وباس كرئيسين مشاركين للحزب

تم انتخاب نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمدة عامين آخرين، وذلك عقب تصويت في مؤتمر للحزب.

وحصل كلينجبايل على 64.9% من الأصوات في التصويت الذي جرى اليوم الجمعة. أما الرئيسة المشاركة فهي وزيرة العمل بيربل باس، التي حظيت بدعم 95% من أصوات المندوبين في تصويت منفصل.

وجرت التصويتان خلال المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، في وقت يسعى فيه هذا الحزب العريق إلى إعادة تنظيم صفوفه وترشيد سياساته، وذلك عقب الأداء الكارثي الذي سجله في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير.

وشهدت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا خلال فبراير تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المركز الثالث، في أسوأ أداء له منذ عقود، وذلك بعد أن قاد حكومة ائتلافية لتيار يسار الوسط متناحرة وتفتقر بشدة إلى التأييد الشعبي على مدار نحو 3 سنوات.

ورغم أنه من المتوقع أن ينصب اهتمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مجالاته التقليدية الأساسية، بما فيها قضايا العمل، فإن الانقسامات قد تطفو على السطح بين القيادة وقاعدة الحزب خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولا سيما بشأن موقف الحزب من روسيا وإعادة تسليح ألمانيا.