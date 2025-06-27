ترامب يطالب إيران بالسماح بالتفتيش للتحقق من برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تسمح إيران بعمليات تفتيش دولية للتحقق من عدم إعادتها تشغيل برنامجها النووي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بشأن ما إذا كان سيطالب، خلال محادثات متوقعة مع إيران، بأن يتم منح تفويض للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي منظمة أخرى لإجراء عمليات التفتيش، أجاب ترامب بأنه سيتعين على طهران التعاون مع تلك الوكالة "أو مع جهة نثق بها، بما في ذلك نحن أنفسنا".

وفي مقابلة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، ترك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الباب مفتوحا أمام احتمال أن تشارك بلاده مجددا في محادثات حول برنامجها النووي، لكنه ألمح إلى أن ذلك لن يحدث في القريب العاجل.

وقال عراقجي: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن استئناف المفاوضات، ولم يتم تحديد أي موعد، ولم يتم تقديم أي وعود، ولم نبحث حتى مسألة إعادة بدء المحادثات".

وأكد عراقجي، أن القرار الأمريكي بالتدخل عسكريا "جعل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر تعقيدا وصعوبة".