الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل ثمانِ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1167 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى أن الحالات الجديدة جميعها غير محلية، موضحة أنها تعود لأربع حالات لقادمين من الخارج، وأربع حالات لسائقي شاحنات أردنيين.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 6281 فحصًا مخبريًا لفيروس «كوفيد - 19»، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الفحوصات التي أجريت حتى الآن إلى 571 ألفًا و390 فحصًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.