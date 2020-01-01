سماع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

جيش الاحتلال: حادث أمني

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وأفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري، في لبنان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس، بأن يبقوا في المنازل، وتُحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، والامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنباء عن تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية قرب لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا لعقد اجتماع طارئ على خلفية هذه التطورات.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، غادر اجتماعا مع حزب تحالف "أزرق أبيض" الذي يقوده وتحدث عبر خط الطوارئ حول "حادث أمني غير عادي" في الشمال.