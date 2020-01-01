استنكار فلسطيني بعد الاعتداء على مسجد في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم الاثنين أجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، القول إن مستوطنين اقتحموا المدينة فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران الداخلية للمسجد، وقاموا بإحراق مرافقه.

وأدانت بلدية البيرة "هذا العمل الإجرامي والتخريبي، الذي يدل على العقلية المتطرفة لدولة الاحتلال".

كما نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحاولة إحراق المسجد، وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب أن "هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تدعم هذه الفئات الإرهابية ولا تألوا جهداً في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة "بكف يد هذه الفئة المجرمة عن مقدسات المسلمين".

ولم يصدر بعد تعقيب من الجانب الإسرائيلي.