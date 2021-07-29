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هدد مسؤولو نادي أسوان اليوم الثلاثاء، بعدم إذاعة مباراة الأهلي في بطولة الدوري العام، بسبب عدم التزام الشركة الراعية في سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وأصدر نادي أسوان بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله بعدم الوصول إلى حل مسبق بين النادي ومسؤولي الشركة الراعية وهي المسؤولة عن إذاعة مباريات الدوري الممتاز.

وأشار أسوان في بيانه إلى أن الفريق يدرس عدم إذاعة مباراته مع الأهلي بسبب فشل الوصول لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة في ظل تراكم المديونيات والتي وصلت لخمسة ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أسوان يوم الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء نص بيان أسوان كالتالي:

نظرا لظروف الأزمة المالية الصعبة والمتجددة التى يمر بها نادى أسوان الرياضى وعدم إلتزام الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) بسداد المستحقات المالية المتأخرة طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين نادى أسوان.

مما أدى لتراكم الإلتزامات المالية على النادى وتشمل تكاليف الإقامة والإعاشة لفريق الكرة الأول بالقاهرة وأسوان - مستحقات عقود اللاعبين - تكلفة إيجار ستاد أسوان وستاد بتروسبورت ووصلت جملة هذه الديون خمسة ملايين جنية إلتزاما على النادى خلال الفترة الحالية.

وبالرغم من الإتصالات المستمرة والجارية بين إدارة نادى أسوان والمسئولين عن الشركة الراعية لم يتحقق لنادى أسوان الوصول إلى الحصول على المستحقات المالية التى تمكنه من سداد إلتزاماتة العاجلة.

لذا يدرس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة أحمد سليمان خلال الساعات القادمة إتخاذ قرارا بعدم موافقة نادى أسوان على إذاعة مباراة أسوان والأهلى الخميس المقبل 29/7/2021 بملعب بتروسبورت.