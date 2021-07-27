5 مفقودين و16 جريحا بعد انفجار في مصنع للكيماويات في ألمانيا

أعلنت السلطات في مدينة ليفركوزن الألمانية، أن انفجارا وقع في مصنع كيماويات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق في خزان يحتوي على مذيبات.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40ر9 صباحا (التوقيت المحلي) لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

ووفقا لبيانات السلطات، فُقد خمسة موظفين وأصيب 16 آخرون، أربعة منهم إصابتهم خطيرة.

وقالت سلطات المدينة إنه كان لابد من إرجاء السيطرة حتى يتم فصل أحد كبلات الكهرباء، مضيفة أن أعمال الإطفاء بدأت الآن.

وتصاعد الدخان فوق الموقع الذي تديره شركة "كورينتا"، وأصدرت السلطات تحذيرا من "خطر شديد"، وحثت سكان المدينة المطلة على نهر الراين على إغلاق النوافذ والأبواب.

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.