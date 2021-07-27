المفوضية الأوروبية توافق من جديد على تقديم مساعدات لشركة الطيران الألمانية كوندور

وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة إنقاذ حكومية محدثة بقيمة 525 مليون يورو "618 مليون دولار"، لصالح شركة الطيران الألمانية "كوندور"، بعد صدور حكم قضائي في الشهر الماضي، وجد أن قرار التفويض السابق يفتقر إلى تفاصيل ضرورية.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن الخطة الألمانية التي تشمل قروضا ومساعدات في صورة إعفاء من الدين، عليها أن تقوم بتعويض شركة الطيران العارض عن الأضرار المرتبطة بفيروس كورونا، وأن تساعد في تمويل إعادة الهيكلة التي سوف تساعدها على استعادة أساس متين.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان مكتوب: "لقد تضرر قطاع الطيران بصورة كبيرة من القيود المختلفة المفروضة على إجراءات السفر اللازمة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا".

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت في يونيو الماضي قرارات المفوضية الأوروبية اعتبارا من أبريل من عام 2020، التي تتضمن الموافقة على تقديم مساعدات حكومية متعلقة بفيروس كورونا، لشركة "كوندور"، حصلت بموجبها شركة الطيران على قرضين بقيمة 550 مليون يورو.