أسامة ربيع: الكراكة حسين طنطاوي ذات قدرات مضاعفة وإضافة كبيرة لأسطول القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة أصبحت تمتلك كراكة من أكبر كراكات الشرق الأوسط، موضحًا أن الكراكة «حسين طنطاوي» ذات قدرة مضاعفة لما كان موجودًا في القناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الكراكة «طنطاوي» تعمل حتى 6 آلاف كم في الساعة، وفي أعماق تبدأ من 8 أمتار وحتى 35 مترًا، ذاكرًا أن طولها يصل إلى 47 مترًا، وتتسم بأنظمة تكريك حديثة ومتطورة، فضلًا عن أنها مزودة بأنظمة «pdm» والتي تحدد موقع الكراكة وتعطي رؤية أفضل عند عمل الحفار بالأعماق.

وأوضح أن قدرة مولدات الكراكة «حسين طنطاوي» ضعف الكراكات الموجودة بالقناة بالكامل، مضيفًا أن قدرة الحفار الخاص بها يصل إلى 4800 كيلووات.

وذكر أن وجود الكراكتين «حسين طنطاوي» و«مهاب مميش» ستساهم في إنجاز مشروع تعميق وازدواج القناة في القطاع الجنوبي، ما يسرع من وتيرة العمل والانتهاء قبل المواعيد المحددة، مشيرًا إلى إمكانية عمل «طنطاوي» في القاع الحجري والصخري وهو ما لم يكن متوفرًا من قبل.

وأكد أن وجود الكراكة «حين طنطاوي» إضافة كبيرة لأسطول القناة، لافتًا إلى إرسال فرق مهندسين وعمال بالتناوب إلى هولندا للتدريب لمدة 6 أشهر على الكراكات الجديدة.

وأشار إلى إشراف خبراء من الخارج على عمل الكراكتين في المرحلة الأولى من عملهما ولنقل الخبرة والتدريب لرجال الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت تمتلك القدرة على توطين التكنولوجيا.

ولفت إلى أن القناة ستبدأ بالعمل بمفردها بالكراكة «مهاب مميش» خلال الأسبوع المقبل، قائلًا إن القنناة أصبحت لديها القدرة على العمل بالتكنولوجيا العالية.