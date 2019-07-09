 إصابة 13 شخصا بينهم رضيع و5 سيدات إثر انقلاب سيارة بالساحل الشمالي - بوابة الشروق
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إصابة 13 شخصا بينهم رضيع و5 سيدات إثر انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:33 م

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى العلمين المركزي، استقبل ١٣ مصابا بينهم 5 سيدات ورضيع وطفلين، في حادث انقلاب سيارة، على الطريق الدولي أمام قرية مارينا.

وأضاف البلتاجي أن سيارة ميكروباص تعرضت لحادث انقلاب أمام بوابة ٢ بقرية مارينا، ما تترتب عليه إصابة جميع الركاب تقريبا بكسور وجروح قطعية ونزيف داخلي وشبة ارتجاج، وسحجات، وكدمات وردود بالجسم.

وأشار إلى عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج بقسم الطوارئ لجميع المصابين بمستشفى العلمين المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا بإخطار النيابة العامة.

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