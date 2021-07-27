فيتنام تسجل 2762 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية أنه منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، سجلت فيتنام 105 آلاف و287 حالة إصابة محلية في 62 من مدنها وأقاليمها الـ 63 .وقد بلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 21 ألفا و340 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 524 حالة.



وتم تسجيل 1849 حالة من بين الإصابات الجديدة في مدينة "هو تشي منه".



وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا 74ر4 ملايين شخص في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 96 مليون نسمة. وبلغ عدد الحاصلين على جرعتي اللقاح 423 ألفا و71 شخصا.