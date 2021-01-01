محافظ الإسكندرية: المحافظة تشهد تنفيذ مشاريع قومية كبرى بتوجيهات الرئيس السيسي

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مشاريع قومية كبرى، تحت دعم ورعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، والمقامة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بعد إطلاقه فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في موكب مهيب امتد على طول الكورنيش من المنتزه وحتى رأس التين.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي للإسكندرية الـ69، معربًا عن سعادته بوجوده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومي والذي يُعد من أقوى وأعظم المناسبات التي تشهدها مدينة الإسكندرية.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في جميع الحقب الزمنية، مؤكدًا: "إننا نعمل علي إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

شهد الاحتفال؛ اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وعدد من قناصل وسفراء الدول، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، واللورد ياشار حسن حلمي الرئيس الفخري للجالية المصرية بدولة رومانيا، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.