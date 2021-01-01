محافظ المنيا يسلم 124 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب

سلم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم 124 مشروعا تنمويا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بإجمالى 975 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قرى ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتى المنيا فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 5 سنوات متتالية، مما يسهم فى زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 124 مشروعا تنمويا متنوعا لهذا الشهر، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيوانى وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروعات التى يمولها صندوق التنمية المحلية، تأتى فى شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.