مصرع شخصين في حادث تصادم بأسوان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، اليوم الإربعاء، تحديدًا بالقرب من كمين أسوان على الطريق الصحراوى، وعلى الفورز توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلى المشرحة.



وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كمين أسوان على الطريق الصحراوي؛ ما أسفر عن أصابة شخصين ومصرع 2 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وإيداع جثامين المتوفيين بالمشرحة.



وفي سياق متصل شهد طريق وادى خريت نصرالنوبة بأسوان، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والفحوصات الطبية.