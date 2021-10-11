كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 100 ألف و285 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 532 إصابة وافدة من الخارج ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 19 مليونًا و446 ألفًا و946 إصابة، بالإضافة لتسجيل 25 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفًا و932 حالة وفاة.



وأوضحت الوكالة -في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تجاوزت 100 ألف إصابة لأول مرة في أكثر من 3 أشهر حيث انتشرت سلالة متغيرة من أوميكرون بسرعة وسط موجة جديدة من الفيروس.



وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعًا حادًا في الحالات اليومية مع انتشار سريع لسلالة "BA.5" الفرعية من متحور أوميكرون حيث تضاعفت حالات الإصابة المسجلة اليوم بمقدار 9.59 مرة بالمقارنة مع 10,454 إصابة مسجلة قبل 4 أسابيع (يوم 29 يونيو).



وتتوقع السلطات الصحية أن يستمر الاتجاه الصعودي الأخير في حالات الإصابة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة.