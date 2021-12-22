أعلنت جمعية الأورمان استمرار توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من الأوضاع الاقتصادية الحالية يتم الإعداد لها على قدم وساق، وأنها مشاركة في تنفيذ تلك التوجيهات على الأرض، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبر قواعد البيانات الدقيقة المتوفرة لديها وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الجمعية قامت بشراء نحو مليون و200 ألف كيلو من اللحوم، ستصل خلال شهر من الآن، بخلاف نحو 500 ألف كجم من اللحوم، جرى توزيعها منذ عيد الأضحى وحتى الآن.

وأوضح شعبان، أن التوزيع سيتم بالتنسيق التام مع المحافظين في المحافظات المختلفة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها بالمحافظات وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن التوزيع سيكون في مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة والتي تشمل (سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بني سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب والشلايتن) بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأضاف شعبان أن المحافظات الحدودية تحظى باهتمام كبير من قبل الجمعية ولها نصيب الأسد من المشروعات والتوزيعات التي تقدمها نظراً لبعدها عن العاصمة وتكون في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات.