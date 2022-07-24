قنوات أبوظبي تنفي حصولها على حقوق مباريات الأهلي في الدوري المصري

نفت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية حصولها على حقوق رعاية مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن مقاطعة قناته الرسمية بعدما قررت حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بعد مباراة الجونة في الدوري.

وطلبت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تسويق مبارياتها في بطولة الدوري الممتاز، ورفضت منحها للشركة المتحدة التي تدير معظم قنوات التلفزيون المصري في الوقت الحالي.

وأصدرت شبكة قنوات أبوظبي توضيحاً عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. جاء كالتالي: «تنفي قنوات ابوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الاهلي في الدوري المصري وتؤكد انها لم تدخل في اي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقًا».