أكرم حسني يرد على اتهام محمود المنسي بعرض كلمات أغنية «ولد الهلالية» المأخوذة من أغانٍ أخرى

رد الفنان أكرم حسني، على الاتهامات التي وجهها له محمود المنسي، بشأن سرقة لحن أغنية «للّي» للفنان محمد منير، من أغنيته «ولد الهلالية» والتي طرحها عام 2017.

وقال خلال لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، إن المشكلة أن «المنسي» قال إن لحن أغنيته الأصلي، موضحًا أنه من الطبيعي وجود تشابه بين الأغنيتين لأنه فلكلور.

وأوضح أنه لم يكتب على الأغنية أنه فلكلور؛ لأنه قبل أي خطوة يتخذها يرجع إلى جمعية المؤلفين والملحنين في أي قضية متعلقة بحقوق ملكية فكرية، والمحامي في الإنتاج والشؤون القانونية.

وذكر أن «الفلكلور غير محمي بحقوق الملكية الفكرية، ومن حق الشعب»، متابعًا: «الملحن لو كتب إنه فلكلور خير وبركة، لو مكتبتش لا أقع تحت طائلة القانون، مودي الإمام استخدم الفلكلور في سمع هس، وبليغ حمدي في سواح».

وتابع في رده على «المنسي»: «من يدعي السرقة من لحنه الأصلي، إزاي يقول ده كلامي وأغنيتي ولحني وهو واخد كلام أغنيته من مصدرين مختلفين، لكن في فرق 44 دكتور».