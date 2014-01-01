بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة لمواجهة الترجي التونسي في البطولة العربية

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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الخميس، في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

ويواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره الترجي التونسي، على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية 2023.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة اليوم كما يلي:

مارسيلو جروهي في حراسة المرمى

الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد، ايغور كورنادو، جوتا

الهجوم: رومارينيو، عبد الرازق حمدالله، كريم بنزيما.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أسامة المرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، نجولو كانتي، فرحة الشمراني، هارون كمارا، صالح العمري، عوض الناشري.