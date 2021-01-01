جولة ليلية لمحافظ القليوبية في بنها لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، جولة ليلية؛ لمتابعة أعمال ترشيد الكهرباء بمدينة بنها؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



حيث تم المرور على شارع محطة القطار ومنطقة الشدية ومنطقة كباري الرياح التوفيقي ومنطقة وابور الثلج وعزبة السوق ومنطقة المنشية وشارع سعد زغلول وشارع فريد ندا وشارع غرب الاستاد؛ وذلك للتنبيه على المحال التجارية بتخفيض استهلاك الكهرباء، وحرص المحافظ على الحديث مع أصحاب المحال التجارية عن عدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهة المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.



ووجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وكذا تخفيض إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة للمواطنين وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها والتشديد على المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت العامة التابعة للمحافظة.