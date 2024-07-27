شرطة لاهور الباكستانية تقبض على 3148 مقامرا فى العام الحالي

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أسفرت حملة أمنية على المقامرين في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني خلال العام الجاري عن تسجيل 729 قضية والقبض على 3148 جانيا، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتد برس أوف باكستان) اليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم شرطة مدينة لاهور أنه تمت مصادرة ما يربو على 8ر12 مليون روبيه من المقبوض عليهم.

وخلال الحملة ضد مافيا التسول، تم تسجيل 2184 قضية والقبض على 2222 شخصا.

وشدد بلال صديق كاميانا الضابط بشرطة مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب على عدم التساهل مع العناصر الإجرامية لجعل مدينة لاهور خالية من الجريمة.

وشدد على أن الجهود جارية لتخليص المدينة من أوكار القمار. كما حث المواطنين على الاضطلاع بدور نشط في مكافحة مافيا التسول.