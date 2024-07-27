قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن لاعبيه يستحقون التحية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدف مساء الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد برج العرب "عانينا من مشاكل في الشوط الأول أبرزها البطء الشديد مما حرمنا من خلق الفرص وسمح للمنافس الارتداد الدفاعي".

وأضاف المدرب السويسري "في مثل هذه المباريات هدف يفتح اللقاء، وفي الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى"

وواصل المدير الفني للأهلي "لقد كانت مباراة صعبة وسط ضغط غير معتاد، وتنتظرنا مباراة صعبة بعد 3 أيام".

وشدد مارسيل كولر "اللاعبون يستحقون تحية كبيرة، فالكل يحاول سواء الأساسي أو البديل، ويبذلون مجهودا كبيرا، فالأهم هو تحقيق المكسب في هذه الفترة".

وأتم كولر تصريحاته "كريم فؤاد لاعب مميز جدا، ولا يعاني من الإصابة، ولا مجال للحديث عن بديل طالما أنه مجتهد وقادر بدنيا، ولا أريد افتراض أمور سلبية مثل الإصابات وغيرها".